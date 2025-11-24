Статья

Итоги переговоров в Женеве и американский план по Украине. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

Итоги переговоров между Украиной и США в Женеве и американский план по украинскому урегулированию стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 24 ноября встретится в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Российский лидер также проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О переговорах в Женеве

Кремль будет ждать итогов консультаций Украины и США в Женеве: "Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться".

Россия не получала информацию об итогах переговоров в Женеве: "Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали".

Об американском плане по Украине

В Кремле не получали от США официальной скорректированной в Женеве версии плана по Украине: "Пока официально мы ничего не получали".

В Кремле отфиксировали, что в ранее направлявшийся Москве текст "были внесены какие-то корректировки".

Некорректно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана, нужно исходить из официальной информации, ее пока не поступало: "Вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ мы считаем невозможным и некорректным. И не хотим этого делать".

О переговорах с США

Российско-американские переговоры по предложенному США плану украинского урегулирования не планируются на этой неделе: "Нет, пока нет".

Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему моменту нет: "Пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет".

О возможном визите Зеленского в США