Итоги переговоров в Женеве и американский план по Украине. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
09:55
Итоги переговоров между Украиной и США в Женеве и американский план по украинскому урегулированию стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 24 ноября встретится в Кремле с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
- Российский лидер также проведет телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
О переговорах в Женеве
- Кремль будет ждать итогов консультаций Украины и США в Женеве: "Мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. Подождем, там, видимо, диалог продолжается. Какие-то контакты будут продолжаться".
- Россия не получала информацию об итогах переговоров в Женеве: "Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали".
Об американском плане по Украине
- В Кремле не получали от США официальной скорректированной в Женеве версии плана по Украине: "Пока официально мы ничего не получали".
- В Кремле отфиксировали, что в ранее направлявшийся Москве текст "были внесены какие-то корректировки".
- Некорректно обсуждать утечки в СМИ пунктов американского мирного плана, нужно исходить из официальной информации, ее пока не поступало: "Вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ мы считаем невозможным и некорректным. И не хотим этого делать".
О переговорах с США
- Российско-американские переговоры по предложенному США плану украинского урегулирования не планируются на этой неделе: "Нет, пока нет".
- Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему моменту нет: "Пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет".
О возможном визите Зеленского в США
- Кремль не знает, приедет ли Владимир Зеленский на следующей неделе в Вашингтон и что именно там будет обсуждаться: "Мы не располагаем такой информацией [о визите Зеленского в США на следующей неделе], мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться".