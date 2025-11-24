Кремль не знает, приедет ли Зеленский на следующей неделе в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что также нет информации о выработанном тексте в Женеве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о том, приедет ли Владимир Зеленский в Вашингтон на следующей неделе и что именно там будет обсуждаться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем такой информацией (о визите Зеленского в США на следующей неделе - прим. ТАСС), мы не знаем, приедет ли глава киевского режима в Вашингтон, что именно будет обсуждаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле символизм в том, что Зеленский приедет в Вашингтон на День благодарения.

"Какой текст выработан в Женеве - такой информацией мы пока не располагаем", - добавил Песков, отвечая на вопрос, за какие детали мирного плана Зеленский может поблагодарить президента США Дональда Трампа.

Переговоры США и Украины в Женеве

Делегации США и Украины на встрече в Женеве 23 ноября согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает РБК-Украина со ссылкой на источники. В частности, по данным агентства, согласованы пункты о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

Ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Трампа и Зеленского, в том числе об отказе киевского режима от части территорий и закреплении в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО. Дата встречи президента США и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или на следующей неделе.

22 ноября лидеры стран Евросоюза заявили о своем несогласии с рядом пунктов проекта США и о необходимости его доработки. Американская администрация обещала учесть вопрос обеспечения безопасности стран Евросоюза и НАТО при принятии любого мирного соглашения по Украине, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.