Путин и Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор
Редакция сайта ТАСС
09:33
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во второй половине дня проведут телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции", - указал Песков.