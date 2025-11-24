Путин и Эрдоган 24 ноября проведут телефонный разговор

Беседа пройдет во второй половине дня

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во второй половине дня проведут телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как уже ранее анонсировал сам президент Турецкой Республики, запланирован в начале второй половины дня телефонный разговор президента России и президента Турции", - указал Песков.