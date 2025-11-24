Песков: Россия не получала от США информацию об итогах переговоров в Женеве

РФ внимательно отслеживает те сообщения СМИ, которые "обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы", сообщил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия не получала официальной информации от Соединенных Штатов о результатах переговоров американской и украинской делегаций в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, мы пока не получали никакой информации", - указал представитель Кремля. "Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали", - уточнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что РФ пока не получала официального текста версии американского плана украинского урегулирования, скорректированного по итогам консультаций США и Украины в Женеве. "Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссий, состоявшихся в Женеве. В тот текст, который мы ранее видели, были внесены какие-то корректировки", - пояснил Песков.