Песков: переговоров с США по "мирному плану" на этой неделе не планируется

Накануне Соединенные Штаты и Украина провели консультации по документу Вашингтона, состоящему из 28 пунктов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российско-американские переговоры по предложенному Вашингтоном плану украинского урегулирования не планируются на этой неделе.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Накануне Соединенные Штаты и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членства в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия "мирного плана" США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО - и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.

Одновременно в Киеве находилась делегация США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Западная пресса сообщала, что Дрисколл с группой американских генералов планировал в дальнейшем посетить Москву.