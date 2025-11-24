Песков призвал исходить из официальной информации о мирном плане США

Пока таких данных нет, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Некорректно обсуждать появляющиеся в СМИ утечки о содержании пунктов американского мирного плана. Нужно исходить из официальной информации, а ее пока не поступало. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Итоги переговоров в Женеве и американский план по Украине. Темы брифинга Пескова

В ходе брифинга Пескова спросили, насколько, с точки зрения Кремля, приемлем пункт плана о том, что присоединение Украины к НАТО зависит от консенсуса членов альянса.

"Вести обсуждения, мы уже говорили, через СМИ мы считаем невозможным и некорректным. И не хотим этого делать", - подчеркнул Песков. "Ведь по сути вы предлагаете сравнивать публикации в СМИ. Мы не знаем, насколько это все достоверно, мы не знаем, насколько это все соответствует реальности. Это слишком ответственный и сложный вопрос, чтобы руководствоваться только сообщениями СМИ на этот счет", - подчеркнул представитель Кремля. По словам Пескова, здесь прежде всего "нужно исходить из той информации, которая поступает по официальным каналам". "Такой информацией мы пока не располагаем и пока не хотели бы ничего сравнивать", - заключил он.

23 ноября делегации США и Украины на встрече в Женеве согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования, состоящего из 28 пунктов, утверждает агентство РБК-Украина. В частности, по данным агентства, согласованы пункты о численности ВСУ и формате обмена пленными, а также положения о Запорожской АЭС. Новые формулировки этих пунктов издание не приводит.

Ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, в том числе об отказе Украины от части территорий и закрепление в Конституции Украины отказа от вступления в НАТО. Дата встречи Трампа и Зеленского для согласования оставшихся пунктов плана не определена, хотя предварительно планируется, что она пройдет на этой или следующей неделе.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что "мирный план президента Трампа по урегулированию ситуации на Украине обсуждался до встречи на Аляске". Но после Анкориджа наступила определенная пауза, и связана она с отказом Киева от предложений. Вероятно, поэтому и появился модернизированный план из 28 пунктов. По словам Путина, у российской стороны "этот текст есть, <...> и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.