Путин 24 ноября примет в Кремле главу Мурманской области

Президент РФ продолжает свою работу с главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент РФ Владимир Путин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник примет в Кремле с докладом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Итоги переговоров в Женеве и американский план по Украине. Темы брифинга Пескова

"Будет с докладом у президента губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - отметил представитель Кремля. "Президент продолжает свою работу с главами регионов, региональная проблематика - это неотъемлемая часть ежедневного рабочего графика главы государства", - указал Песков.