Песков: пока нет конкретики насчет переговоров с США по "мирному плану"

Представитель Кремля напомнил, что Россия остается открытой для таких контактов и переговоров

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия сохраняет открытость к переговорам по вопросам украинского урегулирования, однако никакой конкретики относительно таких контактов с США к настоящему моменту нет. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить, президент [России Владимир] Путин сказал, что мы остаемся открытыми для таких контактов и переговоров. Но пока никакой конкретики по переговорам [США] с нами нет", - рассказал представитель Кремля.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членства в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия "мирного плана" США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО - и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.

Одновременно в Киеве находилась делегация США во главе с министром вооруженных сил Дэном Дрисколлом. Западная пресса сообщала, что Дрисколл с группой американских генералов планировал в дальнейшем посетить Москву.