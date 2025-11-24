Эксперт Соколов: у главы ВС РФ есть шансы на успех очищения судебной системы

Игорь Краснов проводил такую работу и в других органах, в которых работал, в первую очередь, в Генпрокуратуре, отметил заместитель декана юридического факультета ГАУГН

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Очищение судебной системы назрело, и, судя по первым шагам и настрою председателя Верховного суда (ВС) РФ Игоря Краснова, у него большие шансы на успех в борьбе с коррупцией в этой сфере. Такое мнение ТАСС высказал заместитель декана юридического факультета ГАУГН Тимур Соколов.

"Некоторый процент судебных кадров, пораженных этой "болезнью", у нас наверняка есть, если эти нарывы будут вскрыты, такие действия нужно только приветствовать. Очищение судебной системы назрело и должно принести позитивный эффект", - считает эксперт.

Он перечислил ряд событий, которые указывают на начало кампании по борьбе с коррупцией.

"Яркий и действенный шаг, который мы уже сейчас видим, - это антикоррупционный иск к судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову, а также начало рассмотрений ВККС разрешений на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей. Мы видим начало антикоррупционного тренда", - отметил эксперт.

Большие шансы на успех

Юрист напомнил, что Игорь Краснов проводил такую работу и в других органах, в которых работал, в первую очередь, в Генпрокуратуре.

"Перед прокуратурой стояли важные задачи обеспечения законности в ходе реализации национальных проектов, национальных целей развития. Та же проблема очищения кадров стоит и перед судебной системой. По первым шагам на новой должности можно предположить, что сходные действия он начал предпринимать и на посту председателя Верховного суда. Здесь требуется ювелирная работа и скорость. Шанс на реализацию большой", - заметил Соколов.

По его словам, одна из главных претензий общества к судам - это непонятность и несправедливость судебных решений.

"Часть из них может объясняться высокой нагрузкой и банальным отсутствием времени у судьи для погружения в суть дела, чтобы разобраться и принять обоснованное решение. А в то же время это может быть и следствием "чемоданинга" - заноса и, в дальнейшем, распила". Поэтому коррупционные действия - это та проблема, которую Краснов вполне может решить и, как я вижу, приступает к ее решению", - заключил замдекана.