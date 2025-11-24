Миронов: предложения ЕС по решению конфликта на Украине не учитывают интересы РФ

Председатель партии "Справедливая Россия" заявил, что Евросоюз пытается вставить в план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта неприемлемые для России условия, чтобы в дальнейшем обвинить Москву в срыве мирного процесса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Евросоюз пытается сымитировать переговоры, вставить в план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине неприемлемые для РФ условия, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в срыве мирного процесса. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Тактика проста: сымитировать переговорный процесс, показать США, что они якобы поддерживают их инициативы. А на деле вставляют в американский план неприемлемые для России условия, чтобы потом нас обвинить в срыве мирного процесса. Но все их лицемерие шито белыми нитками, и всем ясно, что мечтают они только об одном - нанести России поражение", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, у европейских лидеров и Владимира Зеленского "нет задачи добиться устойчивого мира", но есть задача максимально затянуть конфликт и спасти киевский режим. Он добавил, что хоть европейские политики и назвали план Трампа "пророссийским", он таким не является и учитывает только некоторые требования РФ.

"Россия со времен выступления Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году четко обозначила свои требования в области безопасности. Чем ответил Запад? Демагогией и госпереворотом на Украине, что вынудило нас начать специальную военную операцию. Сегодняшние европейские элиты, судя по их риторике, еще более упертые русофобы, чем их предшественники", - подчеркнул Миронов.

Накануне США и Украина провели консультации по "мирному плану" Вашингтона, который состоит из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Европа подготовила встречный план в ответ на мирные предложения США по Украине и представит его на встрече в Женеве. Деталей европейских предложений телеканал не привел.