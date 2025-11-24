"Мировая мафия". Захарова - о покрывающих киевский режим западных СМИ

Официальный представитель МИД РФ привела цитаты американского журналиста Такера Карлсона, заявившего, что в течение нескольких месяцев The Wall Street Journal держит у себя материалы, раскрывающие детали коррупционных схем главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала настоящей мировой мафией западные средства массовой информации, которые покрывают киевский режим.

Захарова привела в своем сообщении в Telegram-канале цитаты американского журналиста Такера Карлсона, заявившего, что в течение нескольких месяцев The Wall Street Journal держит у себя материалы, раскрывающие детали коррупционных схем главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По имеющимся данным, Ермак присвоил сотни миллионов долларов американских средств, предназначенных для помощи Украине. "Редакция газеты может это доказать. Но не делает этого. Вместо этого они защищают Ермака. Почему?" - задается вопросом Карлсон.

"Потому что недавно итальянская газета Corriere della Sera точно так же отказывалась публиковать интервью [главы МИД РФ] Сергея Лаврова, в котором министр в том числе приводил факты, свидетельствующие о неонацистской сущности киевского режима. Настоящая мировая мафия!" - написала Захарова.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, снятых в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", ряд ее депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.