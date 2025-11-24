Слуцкий: санкции против РФ бумерангом ударили по экономике ЕС

Российская экономика смогла адаптироваться к санкционному давлению, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская экономика смогла адаптироваться к санкционному давлению, в то время как для Европейского союза (ЕС) санкции обернулись бумерангом, ударив по экономике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя слова министра финансов США Скотта Бессента от том, что санкционные меры Евросоюза в отношении России оказались провальными.

"Бессент говорит очевидные вещи, которые невозможно не признавать даже с его откровенно антироссийским настроем. Экономика России адаптировалась к санкционному давлению, чего не скажешь об экономике Евросоюза. Санкции бумерангом обрушили ее рост и крайне отрицательно повлияли на уровень жизни простых европейцев", - сказал Слуцкий ТАСС.

По словам депутата, жители Евросоюза не понимают, почему "должны из своего кармана оплачивать прокси-войну евроэлит против России на Украине".

"Об этом красноречиво свидетельствуют результаты выборов в странах Старого Света. Клуб здравомыслящих политиков в Европе расширяется", - подчеркнул политик.