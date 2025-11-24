Ушаков: саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября

По словам помощника российского лидера, на сессии пройдут заседания в узком и расширенном составе, посвященные подведению итогов работы ОДКБ за 2025 год

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Очередная сессия совета коллективной безопасности - высшего органа управления ОДКБ - пройдет в столице Киргизии 27 ноября. О мероприятии с участием президента РФ Владимира Путина объявил на брифинге его помощник Юрий Ушаков.

"В четверг, 27 ноября, - очередная сессия совета коллективной безопасности", - анонсировал дипломат.

"Помимо действующего председателя совета коллективной безопасности президента Киргизии [Садыра] Жапарова, участие в саммите подтвердили наш президент, также президенты Белоруссии, Казахстана и Таджикистана", - рассказал Ушаков.

По словам помощника российского лидера, на сессии пройдут заседания в узком и расширенном составе, посвященные подведению итогов работы ОДКБ за прошедший год. В ходе заседания в узком составе "запланирован, естественно, откровенный и доверительный разговор, он будет без присутствия прессы", рассказал Ушаков.

"После этого лидеры перейдут на заседание в расширенном составе, оно будет открыто для СМИ, - анонсировал дипломат. - Президент Киргизии кратко проинформирует об итогах дискуссии в узком составе".