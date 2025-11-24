Статья

Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента России Юрий Ушаков © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков провел брифинг, в рамках которого рассказал журналистам о том, какие контакты и мероприятия запланированы у российского лидера до конца года, о ходе переговоров с Россией по так называемым мирным планам по украинскому урегулированию, а также о том, как пройдет следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ТАСС собрал главные заявление Ушакова.

Мирный план по Украине

Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.

Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, по словам Ушакова, приемлемы для Москвы.

Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана, но пока конкретных договоренностей нет.

Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, Россия верит только информации, полученной непосредственно от США.

Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят.

Саммит ОДКБ

Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.

Путин на саммите огласит приоритеты председательства России в организации в 2026 году.

Девизом председательства РФ станет "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".

По традиции президент России выйдет к прессе, завершая поездку в Бишкек.

На саммите ОДКБ будет подписано 19 документов, включая соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотиками.

Армении на саммите не будет, но она не против принятия документов.

Новым генсеком организации с 1 января станет Таалатбек Масадыков из Киргизии.

Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.

Контакты Путина