Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова
14:39
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков провел брифинг, в рамках которого рассказал журналистам о том, какие контакты и мероприятия запланированы у российского лидера до конца года, о ходе переговоров с Россией по так называемым мирным планам по украинскому урегулированию, а также о том, как пройдет следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
ТАСС собрал главные заявление Ушакова.
Мирный план по Украине
- Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.
- Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, по словам Ушакова, приемлемы для Москвы.
- Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана, но пока конкретных договоренностей нет.
- Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, Россия верит только информации, полученной непосредственно от США.
- Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят.
Саммит ОДКБ
- Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.
- Путин на саммите огласит приоритеты председательства России в организации в 2026 году.
- Девизом председательства РФ станет "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".
- По традиции президент России выйдет к прессе, завершая поездку в Бишкек.
- На саммите ОДКБ будет подписано 19 документов, включая соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотиками.
- Армении на саммите не будет, но она не против принятия документов.
- Новым генсеком организации с 1 января станет Таалатбек Масадыков из Киргизии.
- Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.
Контакты Путина
- Ушаков анонсировал у Путина насыщенный на внешнеполитические контакты декабрь.
- Даты визита Путина в Индию, как ожидается, объявят по согласованию после сигнала из Нью-Дели.
- Российско-арабский саммит вряд ли удастся провести до конца года, считает Ушаков, он планируется на первое полугодие 2026 года.
- Традиционный неформальный предновогодний саммит СНГ в Петербурге пройдет 21-22 декабря.