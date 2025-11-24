ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика
Статья

Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова

Редакция сайта ТАСС
14:39

Помощник президента России Юрий Ушаков

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков провел брифинг, в рамках которого рассказал журналистам о том, какие контакты и мероприятия запланированы у российского лидера до конца года, о ходе переговоров с Россией по так называемым мирным планам по украинскому урегулированию, а также о том, как пройдет следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ТАСС собрал главные заявление Ушакова.

Мирный план по Украине

  • Россия ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было.
  • Многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, по словам Ушакова, приемлемы для Москвы.
  • Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана, но пока конкретных договоренностей нет.
  • Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, Россия верит только информации, полученной непосредственно от США.
  • Кремль в курсе европейского мирного плана, его положения неконструктивны и для РФ не подходят.

Саммит ОДКБ

  • Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября.
  • Путин на саммите огласит приоритеты председательства России в организации в 2026 году.
  • Девизом председательства РФ станет "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность".
  • По традиции президент России выйдет к прессе, завершая поездку в Бишкек.
  • На саммите ОДКБ будет подписано 19 документов, включая соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотиками.
  • Армении на саммите не будет, но она не против принятия документов.
  • Новым генсеком организации с 1 января станет Таалатбек Масадыков из Киргизии.
  • Следующий саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября 2026 года.

Контакты Путина

  • Ушаков анонсировал у Путина насыщенный на внешнеполитические контакты декабрь.
  • Даты визита Путина в Индию, как ожидается, объявят по согласованию после сигнала из Нью-Дели.
  • Российско-арабский саммит вряд ли удастся провести до конца года, считает Ушаков, он планируется на первое полугодие 2026 года.
  • Традиционный неформальный предновогодний саммит СНГ в Петербурге пройдет 21-22 декабря.
 
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУшаков, Юрий Викторович