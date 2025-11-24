Ушаков: председательство РФ в ОДКБ пройдет под девизом многополярности

До конца года в ОДКБ председательствует Киргизия, которая выбрала девиз "80 лет Великой Победы"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ объявит девиз российского председательства в 2026 году. Он уже определен, поделился на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Уже обозначен девиз нашего председательства. Он гласит: "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель - общая ответственность", - рассказал дипломат. - Это, как я сказал, приоритетное направление будет изложено в выступлении нашего президента".

До конца года в ОДКБ председательствует Киргизия. Республика выбрала девиз "80 лет Великой Победы" в честь отмечающегося в этом году юбилея разгрома нацизма.