Ушаков: российско-арабский саммит проведут не раньше 2026 года

Помощник президента РФ сообщил, что с представителями арабских стран начаты практические контакты

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российско-арабский саммит, планировавшийся в октябре и перенесенный из-за обстановки на Ближнем Востоке, едва ли удастся провести до конца года. Москва обсуждает возможность его организации в первом полугодии 2026 года, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Вряд ли нам удастся провести этот саммит до конца года, - посетовал дипломат. - Очевидно, я бы сказал на 100%, этот саммит будет переведен на первую половину следующего года".

"Об этом начаты практические контакты с представителями арабских стран", - добавил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин в мае приглашал всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.

Мероприятие планировалось к проведению в начале октября. Однако по договоренности с арабскими лидерами и в связи с реализацией мирных инициатив США на Ближнем Востоке оно было перенесено на более поздний срок. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Москве не намерены откладывать саммит "в долгий ящик".