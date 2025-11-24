В Кремле знают о существовании мирного плана ЕС по Украине

Положения документа неконструктивны и РФ не подходят, подчеркнул помощник президента Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Владимир Астапкович/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремлю известно о существовании европейского мирного плана по Украине, но его положения при беглом ознакомлении неконструктивны. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается тех планов, которые гуляют: мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно неконструктивный и нам не подходит", - сказал помощник российского лидера.

Накануне США и Украина провели консультации по мирному плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО.

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия мирного плана США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и снятие антироссийских санкций.

Лидеры Евросоюза выражали несогласие с американскими предложениями. В ответ на американский документ Германия, Франция и Великобритания представили свой проект предложений по урегулированию на Украине, полный текст которых опубликовало агентство Reuters. Подготовленный странами "евротройки" вариант допускает прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств НАТО под национальным командованием. Также европейцы считают, что численность ВСУ должна составлять 800 тыс. человек "в мирное время". Взамен России предлагается "возобновить дискуссии по безопасности".