Ушаков: США вскоре выйдут на РФ, чтобы очно обсудить мирный план по Украине

Пока конкретных договоренностей нет, заявил помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на Россию, чтобы очно обсудить детали мирного плана, хотя пока конкретных договоренностей нет. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

"Вы знаете, я бы исходил из того, что, наверное, было бы естественным образом предположить, что американцы на нас выйдут для того, чтобы встретиться уже очном порядке и начать обсуждение", - сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры с американцами на предстоящей неделе. "Пока мы знаем, что есть определенный сигнал на этот счет, но определенных договоренностей пока о встрече между российским и американским представителями не достигнуто. Потому что мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали", - пояснил представитель Кремля.