Ушаков: Путин выйдет к прессе по итогам поездки в Бишкек

Также к журналистам выйдет генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам своего визита в Киргизию по традиции выйдет пообщаться с российской прессой. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам дипломата, ожидается подход Путина к СМИ "по итогам и поездки, и участия в саммите ОДКБ". "В самом конце, уже перед вылетом домой", - добавил он.

При этом - также в соответствии с традицией, как подчеркнул Ушаков, - "как всегда <…> совместной пресс-конференции лидеров по итогам саммита не запланировано". Однако к журналистам выйдет генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"И завершит мероприятия ОДКБ официальный прием в честь глав государств от киргизского председательства, президента [Садыра Жапарова]", - заключил помощник российского лидера.

