Путин расскажет на саммите о приоритетах председательства России в ОДКБ

На саммите уже официально примут решение о том, что председательство в организации с 1 января 2026 года переходит к РФ, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назовет на саммите ОДКБ в Бишкеке приоритеты российского председательства в организации в 2026 году. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читайте также

Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова

"На саммите уже официально будет принято решение о том, что председательство в организации с 1 января 2026 года переходит к Российской Федерации, - анонсировал дипломат. - На заседании в расширенном составе наш президент выступит с изложением приоритетов российского председательства".