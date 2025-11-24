Ушаков: на саммите ОДКБ подпишут 19 документов

По словам помощника президента РФ, "планируется рассмотреть вопрос о реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почти два десятка документов, посвященных не только военному сотрудничеству, но также борьбе с наркотиками, будут подписаны на саммите ОДКБ. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Всего подготовлено 19 документов, в том числе итоговая декларация, в которой будут зафиксированы единые подходы государств-членов по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также заявления об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, - анонсировал дипломат. - Ожидается также принятие документов, нацеленных на развитие военного, военно-экономического и антинаркотического сотрудничества и противодействия незаконной миграции".

