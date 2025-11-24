Ушаков: многие пункты плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ

При этом помощник президента РФ отметил, что предложенный план требует обсуждения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Многие положения плана урегулирования на Украине, предложенного США и обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для России. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми", - сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что предложенный план содержит множество пунктов, и их нужно обсуждать. "А по другим положениям, там много, там сейчас 28 пунктов, эти положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался", - сказал Ушаков.

Говоря о том, стоит ли ждать, что имеющийся вариант плана будет опубликован, помощник президента заметил, что этот документ является предметом многостороннего обсуждения. "Ну как? Нам передали же какой-то проект, который обсуждается, и, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и наверняка с украинской стороны, и с американской, и с европейской, как хотите. Это же серьезный очень вопрос", - подчеркнул он, сделав акцент на том, что с Россией пока содержание плана никто не обсуждал.

По имеющейся информации, план США состоит из 28 пунктов. Согласно публикациям западных СМИ, США и другие страны должны признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. Также план включает отмену санкций против России и создание демилитаризованной зоны.