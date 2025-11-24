Ушаков анонсировал у Путина насыщенный на внешнеполитические контакты декабрь

Среди мероприятий в том числе визит главы государства в Индию

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал очень насыщенный внешнеполитическими контактами российского лидера Владимира Путина декабрь. Среди мероприятий в том числе визит главы государства в Индию, поделился он.

Читайте также

Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова

"Хотел бы вас проинформировать: декабрь будет, в общем-то, насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов нашего президента", - рассказал дипломат.

"Предстоит много других контактов, помимо визита в Индию, - заключил Ушаков. - Много будет и других мероприятий".