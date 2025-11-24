Ушаков: Армения не примет участия в саммите ОДКБ

Представители страны не против принятия согласованных на встрече документов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Представители Армении не посетят саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, однако Ереван сообщил, что не против принятия на встрече касающихся всего блока документов. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили, что не против принятия на встрече согласованных документов", - сообщил дипломат.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, поскольку, по его утверждению, эта структура создала угрозы для суверенитета республики. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявлял, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ. Однако конкретных решений о выходе из организации Армения не принимала.