Ушаков: даты визита Путина в Индию объявят по согласованию с Нью-Дели

Визит российского лидера в Индию планировался на начало декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Даты визита президента РФ Владимира Путина в Индию уже определены, но объявят их лишь по согласованию с Нью-Дели. Об этом заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

"Много говорилось о предстоящем визите в Индию. Мы, естественно, согласовали уже даты, ведется финальная часть подготовки к этому визиту, - отметил дипломат. - Мы можем, в принципе, объявить даты визита хоть сейчас, но мы ждем сигнала от индийской стороны, чтобы сделать это одновременно и в Москве, и в Дели".

В 2000 году Владимир Путин и в то время премьер Индии Атал Бихари Ваджпаи подписали декларацию о стратегическом партнерстве, в соответствии с которой договорились ежегодно проводить встречи лидеров двух стран попеременно в обеих странах. Из-за пандемии COVID-19 и сложной геополитической обстановки традиция сбилась - последний визит президента РФ в Нью-Дели прошел в 2021 году. Однако с посещением премьер-министром Индии Нарендры Моди Москвы год назад ритм встреч возобновился.