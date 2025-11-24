Таалатбек Масадыков из Киргизии станет с 1 января новым генсеком ОДКБ

Он заменит на посту казахстанца Исмангали Тасмагамбетова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января сменится, казахстанца Исмангали Тасмагамбетова сменит представитель Киргизии Таалатбек Масадыков. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Читайте также

Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова

"В сессии [совета коллективной безопасности в Бишкеке 27 ноября] будет, естественно, участвовать генеральный секретарь ОДКБ [Исмангали] Тасмагамбетов из Казахстана, он с 1 января уходит с этой работы", - поделился дипломат.

"Уже определено, что его заменит на посту руководителя секретариата господин [Таалатбек] Масадыков, это представитель Киргизии, в настоящее время является замгенсекретаря ОДКБ, - отметил Ушаков. - Так что, как нам представляется, достаточно плавно войдет в роль и руководителя секретариата".

Как анонсировал помощник российского лидера, Тасмагамбетов выступит на саммите с докладом "Об актуальных проблемах международном и региональной безопасности и основных итогах деятельности ОДКБ в межсессионный период".

По словам Ушакова, после завершения всех процедур на саммите "состоится церемония награждения уходящего генерального секретаря ОДКБ Тасмагамбетова почетным знаком ОДКБ первой степени, для чего было принято соответствующее решение".