Путин 25-27 ноября посетит Киргизию с госвизитом и примет участие в саммите ОДКБ

Визит организован по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит Киргизию с государственными визитом 25-27 ноября. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней", - рассказал представитель Кремля. Он уточнил, что сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности запланирована в Бишкеке на 27 ноября.

Ушаков рассказал, что программа визита непосредственно начнется 25 ноября вечером. "По прибытии в Бишкек нашего президента у трапа встретит президент Киргизии Жапаров. Они вместе поедут возлагать венок к Вечному огню, это на площади Победы", - сказал представитель Кремля. После этого, по его словам, два президента пообщаются в неформальной обстановке в резиденции Аларча. "Это будет неформальный разговор именно двух президентов в формате тет-а-тет", - уточнил он.

"На следующий день, в среду, 26 ноября, во Дворце единства состоится церемония официальной встречи. После чего там же, в этом дворце, пройдут российско-киргизские переговоры, в ходе которых запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальном для нас сюжетам", - добавил помощник президента. В частности, по его словам, в ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, образовательной сферах, а также в сферах здравоохранения и миграции. По этим темам будут докладчики с обеих сторон.

Российская делегация на переговорах будет весьма представительной. В нее войдут заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, возглавляющий российскую часть Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Также в составе делегации семь министров: Владимир Колокольцев, Михаил Дегтярев, Михаил Мурашко, Андрей Никитин, Максим Решетников, Валерий Фальков и Сергей Цивилев. Участие в переговорах также примут глава Роспотребнадзора Анна Попова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, статс-секретарь, замминистра Минпросвещения Андрей Корнеев, представители ФС ВТС, Росатома, а также некоторые представители бизнеса. В частности, Ушаков упомянул Романа Абрамовича, Петра Фрадкова (Промсвязьбанк) и Михаила Волкова ("Почта России"). От администрации президента РФ участие в переговорах примут сам Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации Максим Орешкин.