Путин 26 ноября в Бишкеке проведет двустороннюю встречу с Лукашенко
Редакция сайта ТАСС
15:04
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 ноября в Бишкеке встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Читайте также
Мирный план по Украине и насыщенный декабрь Путина. Главные заявления Ушакова
"[26 ноября] после завершения переговоров и государственного приема состоится беседа нашего президента с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств - членов ОДКБ", - рассказал Ушаков.