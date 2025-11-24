Путин 26 ноября в Бишкеке проведет двустороннюю встречу с Лукашенко

Вечером состоится неформальный обед с участием глав государств - членов ОДКБ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 ноября в Бишкеке встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"[26 ноября] после завершения переговоров и государственного приема состоится беседа нашего президента с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, а вечером того же дня, 26 ноября, состоится неформальный обед с участием глав государств - членов ОДКБ", - рассказал Ушаков.