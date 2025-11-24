Картаполов: в ЕС "боятся как огня" будущей победы России в СВО

Глава комитета Госдумы по обороне также отметил, что, если РФ победит, многие представители "европейской бюрократии" будут вынуждены покинуть свои посты

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейцы испытывают все больший страх перед будущей победой России в специальной военной операции, а также выходом ее войск на западные границы Украины. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире Первого канала.

"Европейцы ведь боятся как огня того, что Россия победит и выйдет на западные границы Украины. Тогда что им делать-то, бедным? Им тогда придется падать на колени, извиняться перед нами, просить, чтобы мы снова продавали им энергоресурсы, сокращать все свои эти бригадные, батальонные группы", - сказал Картаполов.

Также он обратил внимание на то, что в случае победы России в СВО многие представители "европейской бюрократии" будут вынуждены покинуть свои посты.