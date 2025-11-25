Эксперт Степанов: позиции США и Европы по конфликту на Украине сильно расходятся

Большую часть пунктов американского плана по урегулированию европейская сторона заменила "невнятными и недейственными механизмами, а также предложениями заморозки конфликта без учета российских интересов", отметил военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. План урегулирования конфликта на Украине, предложенный президентом США Дональдом Трампом, кардинально отличается от последовавшего за ним проукраинского плана стран Европы. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"План Европы перечеркнул большую часть позиций плана Трампа, заменив их невнятными и недейственными механизмами, а также предложениями заморозки конфликта без учета российских интересов и без гарантий его последующего невозобновления. При этом применение механизма мониторинга через инструменты ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС) является абсолютно бессмысленным и ненадежным решением. ОБСЕ себя уже дискредитировала во время первой фазы конфликта полным бездействием специальной мониторинговой миссии, а также передачей украинской стороне критически значимой информации, что де-факто являлось шпионажем в интересах Киева. И ключевой аспект - предложения Европы не исключают ни одной первопричины конфликта, а именно: запрет на вхождение Украины в НАТО, [на] размещение на ее территории западного контингента и гарантии безопасности русскоязычному населению страны", - сказал он.

Среди наиболее значимых недостатков европейского плана урегулирования эксперт также выделил отсутствие каких-либо инициатив и предложений по отмене на Украине дискриминации по конфессиональному и этническому принципу, что предполагает прекращение ограничения использования русского языка, возобновление деятельности Русской православной церкви и восстановление свободы СМИ. "Именно эти пункты выгодно отличают план Трампа и были бы способны сформировать возможности для дальнейшего конструктивного диалога в рамках постконфликтного урегулирования", - подчеркнул Степанов.

Отдельно он прокомментировал предложение европейских стран вернуть Россию в состав "Большой восьмерки", цель которой состоит в том, чтобы нанести удар по авторитету БРИКС. "Ключевое предложение - это возвращение России в состав G8. Это неприкрытый удар по БРИКС и по Китаю. Тем самым нас хотят расколоть изнутри. G7 уже во многом показала свою несостоятельность и исключительную однобокость подходов, без учета альтернативных мнений и интересов мирового большинства", - сказал Степанов.

Эксперт заключил, что европейский план урегулирования полностью игнорирует интересы России и не предполагает создания условий для достижения мира в регионе.

Ранее стало известно, что в ответ на американский план мирного урегулирования украинского конфликта Германия, Франция и Великобритания представили свой проект плана, полный текст которого опубликовало агентство Reuters. Подготовленный странами "евротройки" вариант допускает прием Украины в НАТО и размещение на территории страны войск государств альянса под национальным командованием. Также европейцы считают, что численность ВСУ должна составлять 800 тыс. человек "в мирное время". Взамен России предлагается "возобновить дискуссии по безопасности".