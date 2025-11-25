Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ "руками украинцев"

РФ как никто другой заинтересована в мире, подчеркнула председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия воюет не с самой Украиной, а с блоком НАТО, который участвует в конфликте "руками украинцев". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы, как никто другой, заинтересованы в мире. Но в таком мире, в котором с территории Украины для нас никогда бы не исходила угроза. Мы же не с Украиной воюем. Это НАТО с нами воюет руками украинцев", - сказала председатель СФ в интервью "МК".

Матвиенко также вспомнила циничное заявление сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) о том, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. "Подобный политический курс надо сломать. Мы открыто, многократно заявляли о целях СВО. И мы их обязательно достигнем", - добавила Матвиенко.