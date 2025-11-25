Лавров: РФ приветствует, что в основе плана Трампа лежат договоренности на Аляске

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оценки России в отношении плана президента США Дональда Трампа по Украине сохраняются. Москва приветствует, что в основе этого документа лежат понимания, достигнутые на саммите на Аляске. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мирный план президента Трампа комментировал подробно, четко президент [РФ Владимир] Путин несколько дней назад, в конце прошлой недели, на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Наши оценки сохраняют свою силу, в том смысле, что ключевые положения плана Трамп основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече в верхах в августе нынешнего года. И эти принципы в целом в плане отражены, что мы приветствовали", - отметил Лавров.

"Президент Путин об этом сказал, потому что после Анкориджа, когда нам казалось, что эти понимания уже были зафиксированы, наступила длительная пауза. И вот сейчас пауза прервана вынесением этого документа", - добавил Лавров.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и Трампа. Дата такой встречи пока не определена.