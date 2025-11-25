Статья

Провал Европы на Украине и ситуация вокруг плана Трампа. Заявления МИД России

Здание министерства иностранных дел РФ © Александр Ярик/ ТАСС

Европейские страны "провалились по всем статьям" в своих действиях по урегулированию украинского кризиса, начиная с 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что Россия получила план президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам. По словам Лаврова, Москва располагает планом из 28 пунктов, других редакций этого документа российская сторона не видела.

О мирном плане Трампа

Оценки России в отношении плана Трампа по Украине сохраняются, поскольку он основывается "на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече". Но ситуация изменится, если из документа "будет вымаран дух и буква Анкориджа" по ключевым пониманиям, которые были зафиксированы.

Москва получила план Трампа из 28 пунктов, но "по неофициальным каналам",

Той версии плана, "о которой спекулируют СМИ", Россия пока от США не получала.

Россия ожидает от США согласованную с Европой и Украиной версию мирного плана и готова "обсуждать конкретные формулировки".

Москва ценит позицию Вашингтона, который проявляет инициативу по украинскому урегулированию, и "не торопит" Вашингтон с переговорным процессом по Украине: "Рассчитываем, что когда Соединенные Штаты сочтут свои консультации с украинским режимом и с европейцами завершенными, они нас проинформируют".

О попытках Европы подорвать мир на Украине

У Европы были шансы участвовать в украинском урегулировании, но она "провалилась по всем статьям" в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года.

Запад каждый раз срывал достигнутый по Украине прогресс, сейчас он хочет "переиначить" план Трампа, подорвать усилия по урегулированию.

Европа поощряет нацизм и расизм киевского режима, это "явка с повинной".

Европейские политики пытаются отвлечь Украиной свое население "от полной провальной политики с точки зрения экономического, социального развития".

Европейцы начинают задумываться, что будет дальше, поскольку Украина "не навеки".

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине не имеют ничего общего с мирным урегулированием, это "просто мечты".

О сливах и утечках

Российская дипломатия привыкла работать профессионально, не "сливая" данные до официальных договоренностей: "А те, кто представляют дипломатию и политику в Европе, они занимаются ровно противоположным".

Россия в контексте украинского урегулирования предпочитает заниматься дипломатией, а не "трепать языком"

Европейские политики занимаются сливами и утечками, чтобы подорвать достигнутые на Аляске договоренности.

Киев до сих пор не ответил на предложение создать три рабочих группы: "Мы до сих пор не получили от них ответа".

Об отношениях России и Белоруссии