Лавров отметил важную роль Белоруссии в украинском урегулировании

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Белоруссия сыграла очень важную роль в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко и наши белорусские друзья сыграли очень важную роль, когда украинцы после начала специальной военной операции уже не оставили нам никакого другого выхода обеспечивать свои интересы в сфере безопасности и законные интересы русских и русскоязычных на Украине, - сказал Лавров. - Через несколько дней украинцы предложили переговоры, наши белорусские друзья предоставили Беловежскую пущу, где состоялось несколько раундов". Тот факт, по словам министра, что потом по капризам украинской стороны все было перенесено в другое место, не умаляет значение той роли, которую Белоруссия сыграла".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Белоруссия активнейшим образом участвовала в достижении минских договоренностей в результате почти 20-часовых переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии. "Президент Лукашенко очень много лично сделал для того, чтобы организовать эту работу таким образом, чтобы она завершилась успешно, - заметил Лавров. - И, конечно, никто тогда, сидя среди ночи во Дворце республики в Минске, не мог даже представить себе, что вот эти вот руководители Германии и Франции - госпожа [Ангела] Меркель и господин [Франсуа] Олланд - просто сидели и занимались фальсификацией переговоров. Оба они вместе с третьим участником, [экс-президентом Украины Петром] Порошенко, признались только полтора года назад, что вообще не собирались эти договоренности выполнять, несмотря на то, что их Совет Безопасности утвердил, заявили, что нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием, чтобы Украина могла окопаться на Донбассе на пять этажей под землю".

Министр подчеркнул, что все это "лишний раз говорит о том, что они вообще не собирались отказываться от силовых методов решения этого вопроса".