Лавров: Киев до сих пор не ответил на предложение создать три рабочие группы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Украина до сих пор не дала ответ на предложение российской стороны создать три рабочие группы для дальнейшего взаимодействия по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"На днях президент [РФ Владимир] Путин говорил с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом, который тоже заинтересован помочь создать площадку. Не мы же отказались от стамбульской площадки. Украинцы отказались, - сказал министр. - Мы до сих пор не получили от них ответа на предложение создать три рабочие группы. Потому что они жаловались, что в Стамбуле говорят только про гуманитарные аспекты ситуации, а про вопросы, имеющие прямое и ключевое отношение для урегулирования, никто ничего не говорит".

"Мы предложили: давайте создадим три группы - гуманитарную, политическую и военную. Ответа нет. Это было в июле нынешнего года, - продолжил Лавров. - Точно так же, как они жаловались, что слишком низкий уровень делегаций. Мы им предложили существенно повысить уровень делегаций в Стамбуле. Тоже полная тишина".