Лавров назвал мечтами заявления Макрона по украинскому урегулированию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине не имеют ничего общего с мирным урегулированием, это "просто мечты", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"Макрон агрессивнейшее заявление сегодня сделал, что единственная проблема по Украине - это Россия и ее требования, [что] Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами, [что] мы (европейцы - прим. ТАСС) должны доказать, что никогда не сдадимся перед лицом силы, которая нам угрожает. Заявил, что после урегулирования планирует направить войска в район Киева, Одессы", - напомнил Лавров слова президента Франции.

По оценке главы МИД РФ, эти слова Макрона - "просто мечты, которые ничего общего с мирным урегулированием не имеют".