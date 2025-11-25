{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Лавров: Европа "провалилась по всем статьям" в действиях по Украине с 2014 года

© ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские страны "провалились по всем статьям" в своих действиях по урегулированию украинского кризиса начиная с 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности - либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные - эти договоренности срывались. Сейчас, когда наши европейские коллеги громогласно заявляют, что не будет нового "Минска", нельзя вообще ничего решать без Европы, потому что это нас напрямую касается: а Европа же провалилась по всем статьям начиная с 2014 года", - заметил Лавров.

