Лавров: РФ получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия получила план президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам, готова обсуждать конкретные формулировки. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас он есть, но [получен] по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали. Но мы готовы, естественно, как сказал президент [России Владимир Путин], обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения", - сказал он. "Пока мы от американских коллег не получили той версии, о которой спекулируют СМИ", - добавил Лавров.
"Те, кто занимаются вот такой мегафонной дипломатией, конечно же, далеко не благовидные цели преследуют. Они не скрывают, вот [президент Франции Эмманюэль] Макрон выступал на днях, сказал, что план Трампа неприемлем, потому что это капитуляция перед Россией, кто-то еще такие выражения делал, что все должно зависеть от желания Украины пойти или не пойти на ту или иную договоренность. Серьезные дипломаты обсуждают такого рода вещи, как и положено дипломатам, конфиденциально до той поры, пока не будет достигнута окончательная договоренность", - подчеркнул министр.
Соединенные Штаты и Украина 23 ноября в Женеве провели консультации по плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия плана США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.
Позднее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28. Ранее телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дрисколл проводит встречи с представителями РФ в столице ОАЭ. По данным CBS, встреча продолжительностью несколько часов прошла в Абу-Даби в понедельник вечером. Аналогичные контакты для обсуждения мирного урегулирования кризиса на Украине якобы запланированы в течение дня во вторник. Газета Financial Times сообщала, что планы поездки американского министра в ОАЭ включали и встречу с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Предусматривали консультации Дрисколла трехсторонние контакты с РФ и Украиной или нет, Financial Times не указывает.