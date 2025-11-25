Лавров: РФ получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам

"У нас он есть, но [получен] по неофициальным каналам. Официально нам его не передавали. Но мы готовы, естественно, как сказал президент [России Владимир Путин], обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения", - сказал он. "Пока мы от американских коллег не получили той версии, о которой спекулируют СМИ", - добавил Лавров.

"Те, кто занимаются вот такой мегафонной дипломатией, конечно же, далеко не благовидные цели преследуют. Они не скрывают, вот [президент Франции Эмманюэль] Макрон выступал на днях, сказал, что план Трампа неприемлем, потому что это капитуляция перед Россией, кто-то еще такие выражения делал, что все должно зависеть от желания Украины пойти или не пойти на ту или иную договоренность. Серьезные дипломаты обсуждают такого рода вещи, как и положено дипломатам, конфиденциально до той поры, пока не будет достигнута окончательная договоренность", - подчеркнул министр.

Соединенные Штаты и Украина 23 ноября в Женеве провели консультации по плану Вашингтона, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия плана США предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание Вашингтоном суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение украинской армии и снятие антироссийских санкций. Лидеры ЕС выражали несогласие с этими положениями и начали разработку контрпредложений.

Позднее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28. Ранее телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дрисколл проводит встречи с представителями РФ в столице ОАЭ. По данным CBS, встреча продолжительностью несколько часов прошла в Абу-Даби в понедельник вечером. Аналогичные контакты для обсуждения мирного урегулирования кризиса на Украине якобы запланированы в течение дня во вторник. Газета Financial Times сообщала, что планы поездки американского министра в ОАЭ включали и встречу с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Предусматривали консультации Дрисколла трехсторонние контакты с РФ и Украиной или нет, Financial Times не указывает.