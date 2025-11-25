Лавров: Европа поощряет нацизм и расизм киевского режима

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал явкой с повинной тот факт, что Европа поощряет нацизм и расизм киевского режима.

"Когда европейцы говорят: "Мы должны быть с Украиной до конца, потому что Украина воюет за наши европейские ценности", это означает явку с повинной. Значит, Европа поощряет нацизм, который узаконен на Украине, - и идеология, и практика нацизма узаконены", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Такие заявления, констатировал Лавров, также означают, что "Европа поощряет расизм, который обрел [на Украине] очертания законодательного запрета русского языка и вообще всего русского - культуры, средств массовой информации - и запрета канонической украинской православной церкви". "Вот эти европейские ценности, которые Украина от имени Европы защищает", - указал руководитель МИД РФ.