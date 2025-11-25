{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Лавров: политики Европы пытаются отвлечь Украиной население от провала в экономике

© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские политики с помощью украинского вопроса пытаются отвлечь собственное население от провальной политики в экономической и социальной сферах. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Президент [РФ Владимир Путин] уже комментировал некоторые выходки наших европейских соседей, которые в общем-то имеют цель только отвлечь внимание своего электората от полной провальной политики с точки зрения экономического, социального развития и других интересов населения", - отметил министр, комментируя поведение ЕС в отношении условий проведения мирных переговоров по украинскому урегулированию.

