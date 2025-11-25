Лавров: у Европы были шансы участвовать в украинском урегулировании

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские страны провалили свои шансы на участие в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии.

"Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности - либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные - эти договоренности срывались. Сейчас, когда наши европейские коллеги громогласно заявляют, что не будет нового "Минска", нельзя вообще ничего решать без Европы, потому что это нас напрямую касается: а Европа же провалилась по всем статьям начиная с 2014 года", - заметил Лавров.

Министр напомнил, что именно Европа разрушила минские договоренности, в чем открыто признались Франция и Германия. Он также подчеркнул, что именно Европа, правда, в лице экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, отговорила Владимира Зеленского от подписания договоренностей, которые в Стамбуле сама украинская делегация в апреле 2022 года предложила.

"Так что Европа, когда сейчас они говорят: "Не сметь без нас ничего делать", у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", - сказал он.