Лавров прокомментировал покупку Украиной истребителей Rafale

Об этом нельзя говорить с позиции здравого смысла, считает глава МИД РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что о сделке по покупке Украиной 100 французских истребителей Rafale нельзя говорить с позиции здравого смысла.

"Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью YouTube-каналу ассоциации "Франко-российский диалог". Интервью было записано 21 ноября.

Лавров обратил внимание на количество истребителей, о которых идет речь в сделке, - до 100. "Мне кажется, ему (Владимиру Зеленскому - прим. ТАСС) нравится цифра 100", - с иронией заметил министр. Он привел и другие примеры: "С премьер-министром Британии Киром Стармером Зеленский подписал договор на 100 лет", "недавно выявили, что очередные 100 млн были потрачены на взятки коррумпированным чиновникам".

17 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский на авиабазе Виллакубле в Парижском регионе подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву о поставках 100 французских истребителей Rafale для украинской армии.