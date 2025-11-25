Захарова посоветовала Финляндии после возведения забора не забыть про туалеты

Они понадобятся на случай победы "худших фобий", заявила официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией рекомендовала властям Финляндии после возведения забора у границы с РФ не забыть построить еще и туалеты на случай победы "худших фобий".

"Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом - это единственное, что им пригодится", - сказала она ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о строительстве заграждений в метре от российско-финляндской границы.

Ранее о подобном решении финских властей сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя пограничной службы республики. По данным вещателя, через каждые несколько десятков метров на сооружении будут установлены камеры, которые позволят "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе". Ожидается, что забор будет построен к лету 2026 года.