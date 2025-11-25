Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики

В документе, в частности, приведен обзор современного состояния межнациональных и межэтнических отношений в России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства.

Стратегия состоит из 61 пункта в 6 разделах. Помимо общих положений, в документе приведен обзор современного состояния межнациональных и межэтнических отношений в России. Другие главы стратегии посвящены целям, принципам и приоритетам государственной национальной политики, а также реализации национальной политики в регионах РФ, этапам и целевым показателям стратегии.

В частности, как указано в документе, реализация стратегии должна способствовать "сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов РФ, укреплению единства многонационального народа РФ (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации".

Документ стратегического планирования

Как указано в тексте, это документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности РФ, который носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер и способствует выработке органами власти во взаимодействии с институтами гражданского общества единых подходов к решению задач государственной национальной политики России.

Предыдущая Стратегия государственной национальной политики РФ была принята в 2012 на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения - в 2018 и 2024 годах. Новая стратегия шире предыдущей (из 37 пунктов), в том числе в части целевых показателей и ожидаемых результатов. Среди них - уровень общероссийской гражданской идентичности - не менее 95% к 2036 году, высокая степень гражданского самосознания и солидарности, "сформированные на основе признания общности истории, культуры и ценностных идеалов", и снижение количества конфликтов на национальной (этнической) и религиозной почве.

Термин "государство-цивилизация" в предыдущей Стратегии не фигурировал, в отличие от новой, однако ранее это же определение уже упоминалось в Основах госполитики РФ в области исторического просвещения, утвержденных Путиным в 2024 году.

Путин поручил правительству утвердить план реализации документа и рекомендовал властям регионов и органам местного самоуправления руководствоваться положениями новой Стратегии в соответствующих вопросах.