Ушаков не комментирует содержание своих бесед с Уиткоффом

Помощник президента России отметил, что часто разговаривает со спецпосланником американского лидера

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что часто разговаривает со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, но содержание таких бесед не комментирует.

"Я с Уиткоффом часто разговариваю. Но содержание не комментирую", - заявил он репортеру ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя появившиеся в прессе публикации, якобы содержащие расшифровки разговоров дипломата с американским визави и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

"А Дмитриев чего [интересует американские СМИ]? Я с вами, с любым человеком могу по телефону разговаривать, - добавил Ушаков. - Так и с любым человеком могу".

"Суть разговоров - они закрытый характер носят - я не комментирую. Да и никто не должен комментировать", - заключил помощник российского лидера.

Якобы стенограммы разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым опубликовало агентство Bloomberg. Оно утверждает, что такие беседы имели место 14 и 29 октября соответственно.