"Сливы" в прессу и визит Уиткоффа в Москву. Заявления Ушакова
Редакция сайта ТАСС
06:46
Предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он также отметил, что задача "слива" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание его разговоров с Уиткоффом, заключается в том, чтобы помешать налаживанию российско-американских отношений.
ТАСС собрал основные заявления помощника президента.
О визите Уиткоффа в Москву
- Предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута: "Достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе".
О "сливах" в прессу
- Задача "слива" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание разговоров Ушакова с Уиткоффом, заключается в том, чтобы помешать налаживанию российско-американских отношений: "Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения".
- Неизвестно, откуда у СМИ информация о телефонных разговорах Москвы и Вашингтона: "Кто-то сливает, кто-то прослушивает - но не мы".
- Телефонные разговоры с Уиткоффом ведутся часто, но Россия не занимается "сливом" в прессу закрытых разговоров: "Суть разговоров - они закрытый характер носят - я не комментирую. Да и никто не должен комментировать".
О диалоге России и США
- Отношения России и США выстраиваются в том числе в ходе телефонных контактов, хотя это и не простой процесс: "Они [отношения РФ и США] сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе, по телефону".