"Сливы" в прессу и визит Уиткоффа в Москву. Заявления Ушакова

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Сергей Бобылев/ ТАСС

Предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он также отметил, что задача "слива" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание его разговоров с Уиткоффом, заключается в том, чтобы помешать налаживанию российско-американских отношений.

ТАСС собрал основные заявления помощника президента.

О визите Уиткоффа в Москву

Предварительная договоренность о приезде Уиткоффа в Москву на следующей неделе достигнута: "Достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе".

О "сливах" в прессу

Задача "слива" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание разговоров Ушакова с Уиткоффом, заключается в том, чтобы помешать налаживанию российско-американских отношений: "Чтобы, наверное, помешать. Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения".

Неизвестно, откуда у СМИ информация о телефонных разговорах Москвы и Вашингтона: "Кто-то сливает, кто-то прослушивает - но не мы".

Телефонные разговоры с Уиткоффом ведутся часто, но Россия не занимается "сливом" в прессу закрытых разговоров: "Суть разговоров - они закрытый характер носят - я не комментирую. Да и никто не должен комментировать".

О диалоге России и США