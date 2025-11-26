Ушаков назвал задачей "слива" беседы с Уиткоффом помешать контактам РФ и США

По словам помощника президента России, вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Помешать налаживанию российско-американских отношений - задача "слива" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Такое мнение высказал сам Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

"Чтобы, наверное, помешать, - предположил он, отвечая на вопрос журналиста, зачем делаются такие публикации. - Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, - они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе и по телефону".

Якобы стенограммы разговоров Ушакова с Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым опубликовало агентство Bloomberg. Оно утверждает, что такие беседы имели место 14 и 29 октября соответственно.

Россия и США после избрания Дональда Трампа американским президентом пытаются наладить отношения и снять накопившиеся за долгие годы взаимные раздражители.