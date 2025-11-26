Ушаков прокомментировал попытки ЕС участвовать в украинском урегулировании

Помощник президента заявил, что "европейцы лезут во все эти дела совершенно ненужно"

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Европейцы совершенно ненужным образом лезут в процесс мирного урегулирования на Украине. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Читайте также

Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании

"Европейцы лезут во все эти дела совершенно ненужно, как мне представляется", - заметил он.