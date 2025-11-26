Ушаков прокомментировал попытки ЕС участвовать в украинском урегулировании
08:39
обновлено 09:10
БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Европейцы совершенно ненужным образом лезут в процесс мирного урегулирования на Украине. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Европейцы лезут во все эти дела совершенно ненужно, как мне представляется", - заметил он.