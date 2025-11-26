Ушаков: Россия неофициально получала варианты мирного плана США
БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию на Украине, в которых "можно запутаться". Официально предложений Москве никто не направлял, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, Москва получила план "по неофициальным каналам".
"Официальной нет, но бумага есть", - ответил Ушаков на вопрос, получала ли РФ официальный вариант.
"Там несколько бумаг, - уточнил помощник президента. - Несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться".
"Скажем так, какие-то последние версии к нам попали - я так думаю", - резюмировал Ушаков.
Он подчеркнул, что "серьезного обсуждения между командами двух стран еще не было", но при этом контакты между Россией и США идут.