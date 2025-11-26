Ушаков: Россия неофициально получала варианты мирного плана США

Помощник президента заявил, что у Москвы есть "несколько бумаг" и "кое в чем даже можно запутаться"

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Михаил Терещенко/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию на Украине, в которых "можно запутаться". Официально предложений Москве никто не направлял, указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, Москва получила план "по неофициальным каналам".

"Официальной нет, но бумага есть", - ответил Ушаков на вопрос, получала ли РФ официальный вариант.

"Там несколько бумаг, - уточнил помощник президента. - Несколько вариантов, кое в чем даже можно запутаться".

"Скажем так, какие-то последние версии к нам попали - я так думаю", - резюмировал Ушаков.

Он подчеркнул, что "серьезного обсуждения между командами двух стран еще не было", но при этом контакты между Россией и США идут.