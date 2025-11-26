Ушаков: Россия и США ведут контакты по мирному плану

Однако "никто пока не садился за круглый стол", заявил помощник президента

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Егор Алеев/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Россия и США "серьезно" не обсуждали мирный план США, но при этом контакты между странами идут, "в том числе по телефону". Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Никто пока не садился за круглый стол и не обсуждал вот этот, другой пункт, - заключил Ушаков. - Такого не было".